’Over twee maanden misschien sluiten’

Hotelier Eric Van Bommel snapt de onrust van zijn, veelal oudere, gasten. Ⓒ EIGEN FOTO

Domburg - „Wij hebben een kamer bij u geboekt en nu wilde ik vragen of het wel verstandig is om te komen. Niet dat wij iets hebben, maar de coronaonrust, snapt u wel?” De Zeeuwse hotelier Eric Van Bommel is deze dagen druk met het beantwoorden van telefoontjes van, veelal Duitse, gasten die op het punt staan naar zijn hotel Kijkduin in Domburg af te reizen.