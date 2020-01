Verschuivingen in top Signify

De scheidende financieel directeur werkte bij Signify sinds 2016. Hij vertrekt om persoonlijke redenen. René van Schooten neemt per 1 maart zijn taken waar. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger van Rougeot.

