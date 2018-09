Nog veel zuivelproducten van 'stalmelk'

Stalmelk komt van koeien die niet of nauwelijks buiten komen. Het aanbod huismerkproducten van weidezuivel, afkomstig van koeien die minimaal 120 dagen per jaar buiten lopen, is gestegen tot 34 procent. Dat was in 2015 nog 25 procent.

Aanbod weidezuivel blijft achter

Het aanbod merkproducten van weidezuivel in de supermarktschappen blijft echter flink achter. Het gaat om merken zoals Arla, Danone en Nestlé. Zo is nog maar 18 procent van de merkkazen van weidezuivel, vergeleken met 15 procent twee jaar geleden.

Arla weerspreekt de conclusies van de Dierenbescherming. „Arla Foods is de grootste producent van biologische zuivel ter wereld. Onze fabriek in Nijkerk gebruikt alleen weidemelk voor alle Arla zuivelproducten. Er is dan ook geen sprake van dat de toename van het aanbod van onze Arla weidezuivelproducten minder hard gaat.”

Volgens de Dierenbescherming komt, door onder meer schaalvergroting bij boerenbedrijven, inmiddels meer dan een derde (35 procent) van de koeien niet meer buiten.

Toename weidegang

Volgens brancheorganisatie de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland, is het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, dit seizoen juist sterk toegenomen. Inmiddels past ruim 80 procent van de melkveehouders „een vorm van weidegang” toe. „Het percentage bedrijven met weidegang groeide dit jaar harder dan ooit¨, stelt de organisatie.

Woensdag werd ook bekend dat het er voor konijnen beter uitziet. Volgens Wakker Dier zijn er nu echt geen kooikonijnen meer te koop in Nederlandse supermarkten. „De laatste twee supermarkten die het deze kerst nog wel in hun winkels hadden liggen − Boon’s Markt en MCD − staken de verkoop.” Kooikonijnen leven met veertien tot zeventien dieren per vierkante meter in kooien met draadgazen vloeren, aldus de dierenrechtenorganisatie.