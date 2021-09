AEX knalt omhoog tot nagenoeg 800 punten

De AEX staat om vijf voor half twee 1,2% hoger op 799 punten, een record. De AMX doet het veel minder goed en zakt fractioneel naar 110,6 punten.

Op de overige Europese aandelenbeurzen hebben kopers ook de overhand. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,7%, 0,6% en 0,7%.

Op de Aziatische beurzen zat de stemming er vanochtend goed in, vooral in Japan waar de Nikkei-index 1,8% hoger sloot. Dat premier Suga zich niet verkiesbaar stelt, voedt hoop op extra stimuleringsmaatregelen.

Het beroerde Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag naar buiten kwam, heeft slechts kortstondig voor een terugval op de aandelenbeurzen gezorgd. Toen werd bekend dat het aantal extra banen in augustus beperkt bleef tot 235.000 en de loonstijging een onverwacht hoge 0,6% beliep. Wall Street ging hierop aanvankelijk duidelijk onderuit, maar wist het verlies bij slot op vrijdag beperkt te houden.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) schrijft de krachtige opmars van vandaag enerzijds toe aan berichten dat de Chinese overheid met maatregelen komt om bedrijven te steunen. „De afgelopen maanden voerde de overheid een verkrappend beleid, met onder meer strengere regelgeving voor diverse sectoren. Maar met onder meer een versoepeling van de kapitaaleisen voor banken wil ze nu de economische groei aanjagen.”

Hij wijst er bovendien op dat de markt door de huidige hoge inflatie in de VS en Europa heen kijkt. „Hoewel vrijdag bleek dat de loongroei in de VS in augustus maar liefst 4,3% op jaarbasis was, wordt gehoopt dat de Fed iets later begint met de afbouw van het obligatieopkoopprogramma vanwege de achterblijvende banengroei.”

Van Schie kijkt nu vooral uit naar de uitkomst van de monetaire vergadering van de ECB op donderdag. „Door de recente hoge inflatiecijfers in Europa pleiten steeds meer haviken voor minder steun. Ik denk dat de ECB donderdag zal aangeven obligaties in een minder snel tempo op te gaan kopen, ook omdat er nu €750 miljard uit het Europees herstelfonds beschikbaar komt.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat techinvesteerder Prosus met een winst van 3,2% aan kop, geholpen door de koersopleving van zijn Chinese deelneming Tencent.

De toeleveranciers aan de chipsector doen het ook goed. ASML, ASMI en Besi winnen respectievelijk 3,1%, 2,9% en 1,7%.

KPN daalt 1,4%. Volgens de Indiase krant Mint brengt de Indiase miljardair Mukesh Ambani waarschijnlijk binnenkort een bod zal uit op T-Mobile Nederland van bijna €5 miljard.

Bij de middelgrote bedrijven gaat het in grote batterijen, schakelapparatuur en laadpalen gespecialiseerde elektrotechnische bedrijf Alfen met een plus van 2,5% aan kop.

De exploitant van pakketkluisjes Inpost verliest 2,5% in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers woensdag.

Galapagos daalt 0,3%. Het biotechnologiebedrijf liet vorige week een stevig herstel ziet vanuit een 5-jarig dieptepunt, in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Onno van de Stolpe.

Het op de lokale markt genoteerde telecomconcern VEON klimt 9%, op het nieuws overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van zijn Russische zendmasten voor ruim €800 miljoen.

