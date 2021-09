Belegger alweer over banendomper heen

De AEX staat na een kwartier handel 0,8% hoger op 795,6 punten, een record. De AMX stijgt 0,1% naar 1112,1 punten.

De meeste overige Europese aandelenbeurzen zijn ook hoger begonnen.

Op de Aziatische beurzen zat de stemming er vanochtend goed in, vooral in Japan waar de Nikkei-index 1,8% hoger sloot. Dat premier Suga zich niet verkiesbaar stelt, voedt hoop op extra stimuleringsmaatregelen.

Beleggers lijken de banendomper in de VS van vrijdag al van zich af te hebben geschud. Toen werd bekend dat het aantal extra banen in augustus beperkt bleef tot nog geen 300.000 en de loonstijging een onverwacht hoge 0,6% beliep.

Verder kijken beleggers uit naar de uitkomst van de monetaire vergadering van de ECB op donderdag. Er worden geen aanpassingen verwacht, maar verscheidene beleidsmakers van de bank hebben wel al opgeroepen om te praten over de coronasteun die de ECB geeft. De bank heeft al meermaals gezegd dat dit programma tot maart wordt voortgezet. Door de oplopende inflatie zou het kunnen dat de ECB na die periode het opkooppakket voor bedrijfs- en staatsobligaties gaat afbouwen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat techinvesteerder Prosus met een winst van 2,6% aan kop, dankzij de koersopleving van zijn Chinese deelneming Tencent.

KPN daalt 2%. Volgens de Indiase krant Mint brengt de Indiase miljardair Mukesh Ambani waarschijnlijk binnenkort een bod zal uit op T-Mobile Nederland van bijna €5 miljard.

De toeleveranciers aan de chipsector doen het ook goed, met plussen van 1,7% voor ASMI en ASML en van 1% voor Besi.

Bij de middelgrote bedrijven gaat het in grote batterijen, schakelapparatuur en laadpalen gespecialiseerde elektrotechnische bedrijf Alfen met een plus van 1,4% aan kop.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zet het herstel van vorige week voorzichtig voort met een winst van 0,5%.

Het op de lokale markt genoteerde telecomconcern VEON klimt 1,7%, op het nieuws overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van zijn Russische zendmasten voor ruim €800 miljoen.