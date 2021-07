Landelijk wonen blijft in trek, maar aanbod neemt flink af

Dat constateert Buitenstate makelaars, dat is een samenwerking van 50 NVM-makelaars die zijn gespecialiseerd in landelijk wonen. Vanwege de gekte en krapte op de woningmarkt in de steden, trekken weer meer mensen richting het platteland. Die trend is nog eens versterkt door de coronacrisis nu het straks minder noodzakelijk lijkt dicht bij het werk te wonen.

Door die aantrekkende vraag daalde het aantal plattelandswoningen dat te koop staat verder dit jaar van 2280 naar 1215 woningen. In 2020 werd een record van bijna 6500 landelijk gelegen woningen verkocht. De eerste helft van dit jaar stegen de prijzen met €90.000.

Boeren

De plattelandsmakelaars verwachten wel dat in nog ruimte zit in de markt voor woningen op het platteland omdat mede door de stikstofcrisis veel boeren zullen stoppen, zo stelt Buitenstate. Probleem alleen is wel dat het voor particulieren nog steeds erg lastig is om op een voormalig agrarisch bedrijf een woonbestemming te krijgen.

Het zou volgens de makelaars daarom helpen wanneer gemeenten zich wat flexibeler opstellen bij herbestemmingsprojecten op het platteland. Zo is van een boerenbedrijf volgens Buitenstate gemakkelijk drie woningen te maken en met nieuwbouw of verbouw van de bijbehorende gebouwen op het erf, nog veel meer.