China blokkeert nog eens tientallen apps grootste taxi-bedrijf Didi

Gebruikers van Didi’s app in China kunnen taxi’s aanhouden, fietsen huren en zelfs boodschappen doen.

De apps die vrijdag werden geblokkeerd zijn onder meer voor chauffeurs die ritten aanbieden via het platform, naast apps voor zakelijke diensten en een financierings-app. De meest gebruikte app is sinds zondag al uit alle grote app-stores verdwenen.

De cyberwaakhond van Peking verbiedt ook websites en platforms om toegang te verlenen tot Didi-gekoppelde diensten in China.

Didi Global ging onlangs naar de Amerikaanse beurs waar het $4,4 miljard heeft opgehaald.

Nadat het grootste Chinese taxibedrijf, met nog altijd 80% marktaandeel, op 30 juni zijn debuut op de New York Stock Exchange maakte, meldde Peking dat het regels aanscherpt voor Chinese bedrijven die via de beurzen in het buitenland geld willen inzamelen. Die ingreep troffen direct Didi.

In 2020 dreigde de Chinese toezichthouder het techbedrijf Alibaba met maatregelen. Oprichter Jack Ma verdween uit de publiciteit nadat hij kritische opmerkingen had gemaakt over de trage financiële dienstverlening van Chinese aanbieders.

Kort voordat Didi naar de beurs in New York ging, zou de Chinese overheid de leiding hebben gewaarschuwd de notering uit te stellen. Die zette de beursgang evenwel door.

’Beschermd’

Didi zegt nu dat het de oekaze van de Chinese autoriteiten zal opvolgen. In een verklaring op sociale mediaplatform Weibo zegt het bedrijf dat het de bescherming van persoonlijke gegevens van alle klanten in de Didi-apps garandeert.

In China had Didi tot de ingrepen 377 miljoen actieve gebruikers, naast 13 miljoen chauffeurs.