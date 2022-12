Premium Het beste van De Telegraaf

’Zware pijnstillers zijn geen kassakoopjes’

Door Klaartje Bax

Apothekers, dokters en patiëntenclubs zijn bezorgd over makkelijk verkrijgbare medicijnen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Na het boodschappen doen of een tankbeurt snel ook even een pakje ibuprofen of diclofenac afrekenen. Als het aan de minister van Volksgezondheid ligt, is dat binnenkort mogelijk. Half december wordt de voorgestelde wetswijziging in de Tweede Kamer besproken. Maar apothekers, huisartsen, specialisten en patiëntenclubs roepen Kamerleden donderdagmiddag in een brandbrief op om tegen dit voorstel te stemmen omdat het ’grote risico’s met zich meebrengt’.