Column: de vraag blijft waar het CDA voor staat

Als een politieke partij voortdurend verkiezingen verliest, is de interne klacht meestal dat ‘het eigen verhaal’ niet goed aan de kiezers is overgebracht. Of de kiezers waren zo dom dat ze het verhaal niet begrepen – dat hoor je ook nog wel eens. Geen partij heeft de laatste jaren zoveel verloren als het CDA en dat komt dus omdat het CDA-verhaal niet is overgekomen.

De nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal. Ⓒ ANP/HH