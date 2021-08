DSM: subsidie belangrijk om in Limburg te blijven

Premium Financieel

Analyse: vrouwen aan de zijlijn door cv-fetisjisme

De mare gaat dat vrouwen niet goed kunnen onderhandelen. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is een vrouw, Mariëtte Hamer. Het resultaat ten aanzien van het topvrouwenquotum dat door de SER is geïnitieerd, bevestigt de generalisatie over vrouwen en onderhandelen.