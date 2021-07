Volksbank komende jaren nog in staatshanden

Dat schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer aan de hand van een rapportage van NLFI, dat De Volksbank beheert voor de Staat, die alle aandelen in handen heeft.

’Spijtig’

De Volksbank heeft ’nog steeds tijd nodig’ om zich beter te positioneren voor een toekomstbesluit, schrijft Hoekstra. De situatie is niet veranderd ten opzichte van een jaar of vijf geleden, toen NLFI de bank daar ook een paar jaar de tijd voor gaf. „Ik vind het spijtig dat de situatie van de bank een besluit over haar toekomst niet toelaat”, moet Hoekstra concluderen.

Een besluit over de staatsbank is sowieso aan het volgende kabinet, omdat de Tweede Kamer beslissingen over De Volksbank controversieel heeft verklaard. Dat betekent dat het demissionaire kabinet er geen grote beslissingen over mag nemen.

Verziekte werksfeer

De Volksbank heeft een roerige tijd achter de rug: ze raakte in een jaar tijd drie directieleden kwijt. Nadat topman Maurice Oostendorp ruim een jaar geleden met pensioen ging, werd financieel directeur Pieter Veuger ontslagen vanwege een verziekte werksfeer. Vervolgens stapte operating officer Mirjam Verhoeven uit onvrede op.

Veuger eiste vorige week bij de rechtbank in Utrecht een ontslagvergoeding van €2,8 miljoen van de staatsbank. Een rapport sprak van pestgedrag in de top van de staatsbank. In maart maakte president-commissaris Jan van Rutte zijn vroegtijdig vertrek bekend.

Negatieve rente

In februari maakte De Volksbank bekend de komende twee jaar 400 tot 500 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat is ongeveer 10% van het huidige personeel. Om de kosten bij De Volksbank tegen de dalende inkomsten te compenseren, wil het bedrijf ’efficiënter en effectiever’ gaan werken. De spaar- en hypotheekbank heeft veel last van de negatieve rente bij de Europese Centrale Bank. In combinatie met de coronacrisis daalde de winst vorig jaar met ruim een derde.

NLFI voorziet dan ook nog een moeilijke tijd voor De Volksbank. Het doorvoeren van een nieuwe strategie, een reorganisatie en de plannen om ook nog te groeien worden een ’uitdagende combinatie’ genoemd.

De bank laat zelf in een reactie weten blij te zijn dat het in rust mag werken aan het uitvoeren van de nieuwe strategie: „De tijd die we hiervoor krijgen van onze aandeelhouder ervaren we als een belangrijke steun in de rug.”