Analyse: genoeg voer tot nadenken bij spookrijder ForFarmers

Financieel

Nederlandse topman van GitLab $2,6 miljard waard na beursgang

De Nederlandse topman en medeoprichter van softwarebedrijf GitLab, Sytse Sijbrandij, is door de beursgang van zijn bedrijf een stuk rijker geworden. Het samenwerkingsplatform voor softwareontwikkelaars steeg na zijn beursdebuut van woensdag in New York fors, waarmee het vermogen van Sijbrandij is ge...