Saudi Aramco rondt kaap 2000 miljard dollar

Saudi Aramco maakte woensdag zijn debuut op de beurs. Het werd in één klap de duurste onderneming op de beurs ooit. Duurder dan bijvoorbeeld techreuzen als Apple en Microsoft. De beurswaarde is bijna tien keer hoger dan die van de Brits-Nederlandse olie- en gasreus Shell.

Bij het beursdebuut werd Saudi Aramco gewaardeerd op bijna 1,8 miljard dollar. Na één dag handelen was dit bijna 1,9 miljard dollar. De opmars wordt donderdag dus voortgezet, waarbij de dagelijkse limiet werd bereikt.

Het beursdebuut leverde Saudi Aramco 25,6 miljard dollar op, waarmee het ook de moeder aller beursgangen was. Het oude record was in handen van de Chinese webwinkelreus Alibaba in 2014. Die haalde bij zijn beursentree in New York 25 miljard dollar op.