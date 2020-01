Alle remmen los op Damrak bij start beursjaar

Rondhalf drie noteerde de AEX-index 1,5% hoger op 613,43 punten, het hoogste niveau sinds begin 2001. De Midkap-index ging zelfs 1,7% vooruit naar een nieuwe mijlpaal van 926,18 punten.

Ook elders in Europa zijn er mooie uitslagen, met 1,3% erbij voor de CAC-40 in Frankrijk, een winst van 1% voor de FTSE 100 in Londen, en een DAX-index die 1% in de plus staat.

Het goede nieuws aan het begin van het jaar komt uit China. Daar heeft de centrale bank aangekondigd om de banken te ondersteunen met extra goedkoop geld. De Chinezen ondertekenen bovendien op 15 januari een handelsakkoord met de Verenigde Staten. De markt verwachtte al een economische stimulans vanuit Peking, maar het nieuws dat er $115 miljard extra liquiditeit in het systeem gepompt wordt, is toch nog met gejuich ontvangen.

Verder zijn er vanochtend nieuwe PMI-cijfers in Europa. De stemming onder Nederlandse inkoopmanagers valt tegen, met de laagste score in zes jaar tijd, maar in Frankrijk blijven de inkoopmanagers overwegend positief: de PMI staat daar op 50,4, tegen een verwachte 50,3 – gele hesjes op straat of niet. In Duitsland is de schade minder groot dan verwacht: de PMI komt daar uit op 43,7, tegen een verwachte 43,4.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat onder meer de nieuwe stimulans vanuit de Chinese centrale bank beleggers een impuls gaf om bij de start van het nieuwe jaar opgewekt in de markt te stappen. Daarnaast wijst hij er op dat de concrete datum waarop de gedeeltelijke handelsdeal tussen China en Amerika ondertekend zal gaan worden, reden gaf tot het verder aanwakkeren van het optimisme. „ Er zullen dan meer details naar buiten komen over de afspraken. Verder is het gunstig dat beide partijen al snel verder willen onderhandelen over de tweede fase van de handelsdeal.”

Volgens van de Groep zal de flitsende start van het nieuwe beursjaar mogelijk de deur gaan openzetten naar een verdere opmars van de koersen. „Richting de start van het nieuwe cijferseizoen zijn er voorlanog nauwelijks winstwaarschuwingen naar buiten gekomen. Bovendien zal de angst om de boot te missen steeds meer geld naar aandelen kunnen gaan duwen.”

Hoofdrol ING

Van de 25 AEX-fondsen beginnen er 24 het jaar in het groen, met de financiële aandelen als duidelijke koplopers. Zo doet zwaargewicht ING goede zaken met 2,9% winst. ABN Amro koerste 1,9% hoger, terwijl nieuwe koploper ASR 3% duurder werd. „De financials profiteren sterk van de steeds verder oplopende rente bij de kapitaalmarkten in de voorbije weken”, geeft Van de Groep aan. „Zo is de rente op 10-jarig Nederlands schatkistpapier bijna weer terug naar 0%. Ook in de VS is de trend van een verder aantrekkende lange rente zichtbaar.”

Andere zwaargewichten deden het ook prima: Shell kreeg er 1,5% bij, ASML dikte 2,2% aan naar een nieuwe piek van €269,70. Opvallend zijn ook de koerssprongen van Adyen (+2,2%) en van staalconcern ArcelorMittal (+2,4%).

Alleen wetenschappelijk uitgever Relx verliest: -0,3%.

Bij de middelgrote fondsen begint Arcelors branchegenoot AMG met 4,1% winst. Fugro is koploper met 5,5%. Aperam (+3,8%) en BAM (+2,1%).

GrandVision viel uit de toon, met 0,1% verlies. Bij de kleinere fondsen schoot Sligro 4,6% omhoog. De groothandel werd beloond voor de meevallende omzetcijfers over 2019.