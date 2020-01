Vuurwerk bij opening Amsterdamse beurs

Na de eerste handelsminuten van 2020 staat de AEX-index op 609,4 punten, een winst van 0,8% ten opzichte van het slot op oudjaarsdag. De Midkap-index wint 1,2% en gaat naar 921 punten. Ook elders in Europa zijn er mooie uitslagen, met 0,7% erbij voor de CAC-40 in Frankrijk, een winst van 0,6% voor de FTSE100 in Londen, en een DAX-index die 0,1% in de plus staat.

Het goede nieuws aan het begin van het jaar komt uit China. Daar heeft de centrale bank aangekondigd om de banken te ondersteunen met extra goedkoop geld. De Chinezen ondertekenen bovendien op 15 januari een handelsakkoord met de Verenigde Staten. De markt verwachtte al een economische stimulans vanuit Peking, maar het nieuws dat er $115 miljard extra liquiditeit in het systeem gepompt wordt, is toch nog met gejuich ontvangen.

Van de 25 AEX-fondsen beginnen er 24 het jaar in het groen, met Prosus als duidelijke koploper. Het investeringsfonds, dat via deelneming Tencent nu ook mede-eigenaar is van Universal Music, krijgt er 2% bij. De zwaargewichten doen het ook prima: Shell wint 1%, ING krijgt er 1,3% bij, ASML wint 1%. Opvallend zijn ook de koerssprongen van ArcelorMittal (+1,9%) en van Aegon (+1,5%). Alleen wetenschappelijk uitgever Relx verliest: -0,3%.

Bij de middelgrote fondsen begint WDP het jaar met 5,3% winst. Daarachter volgen AMG (+3,3%), Aperam (+2,5%) en Fugro (+2,2%). Ook hier valt eigenlijk alleen maar Basic-Fit uit de toon, met 0,4% verlies. Bij de kleinere fondsen wint Sligro. De groothandel kwam vanochtend met eerste jaarcijfers en wordt beloond met een 2,3% hogere koers.