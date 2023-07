Premium Het beste van De Telegraaf

Glansrol voor hennep: meubelmaker treft materiaalontwikkelaar

Productdesigner Beer Holthuis en zijn team hebben honderden proefpersingen en tests gedaan om het kuipje te krijgen zoals het nu is. Ⓒ APA

Amsterdam - De hennepplant, bekend van de wietblaadjes, werkt aan een nieuw imago. Of eigenlijk doen bedrijven Vepa en Plantics dit. Per toeval ontdekten zij dat hennep in combinatie met biohars perfect is voor biologisch, plantaardig recyclebaar materiaal dat meer CO2 opneemt dan uitstoot. Na jaren testen is de eerste stoel klaar voor de markt.