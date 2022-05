Torenhoge bonus voor Tata-personeel: kwart jaarsalaris na megawinst

In de cao van Tata Steel staat dat het personeel een vast percentage van de winst van het bedrijf krijgt. „Bij een goed jaar is het wel eens zes, zeven, acht, procent bonus, en één keer was het zelfs negentien procent geloof ik, maar dit zal niet snel weer gebeuren”, zegt Rob Wanst, voorzitter van een van Tata’s ondernemingsraden, tegen NH Nieuws. „De flatscreens zullen hier in de buurt de komende tijd de deuren uit vliegen.”

„De hoge winst is grotendeels te danken aan de hoge staalprijzen én aan jullie inzet”, schrijft Tata’s raad van bestuur in een brief aan zijn werknemers.

De hoogovens lagen het afgelopen jaar flink onder de loep vanwege schadelijke uitstoot en de pogingen om te vergroenen, waar het bedrijf subsidie voor nodig heeft, maar de bonus staat daar los van, zegt Cinta Groos, voorzitter van de centrale ondernemingsraad bij het bedrijf. „Dit is deel van de arbeidsvoorwaarden en die zijn er al sinds 1995. Sommige bedrijven hebben een dertiende maand en die hebben wij niet”, zegt Groos tegen NH Nieuws. „Met deze voorwaarde deelt iedereen bij Tata Steel mee in de winst. Als die er is dan hè, het is ook wel eens gewoon niets. Er is een formule voor om te berekenen hoe groot het bonuspercentage is, maar kort gezegd: omdat de winst nu groot is, is ook de bonusuitkering hoog.”