’Economie VS nog lang niet van corona af’

Fed-voorzitter Jerome Powell is voorstander voor verdere stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - Het coronavirus veroorzaakt een enorme hoeveelheid menselijk en economisch leed, in de VS en wereldwijd. Ook al lijkt de economie, na het enorme dal van maart en april, wat aan te trekken, de werkloosheid in de VS ligt nog altijd fors lager dan voor de coronapandemie. Daarom blijft het stelsel van Amerikaanse centrale banken alles doen om de VS te stimuleren.