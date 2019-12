Topman Philips: ’Zorg moet industriëler’

Frans van Houten (Philips) is voorstander van schaalvergroting in de ziekenhuisbranche. Ⓒ DIJKSTRA BV Philips Koninklijke 41.27 0.07 %

Chicago - Philips-topman Frans van Houten toont deze week in Chicago aan tienduizenden radiologen en ziekenhuisdirecteuren de nieuwste vindingen van zijn bedrijf. Op de radiologiebeurs in de Amerikaanse stad staan ook de grote concurrenten met bijna net zulke geavanceerde apparaten. Maar Van Houten denkt dat Philips daar niet van hoeft te vrezen. „Artsen vinden dat robotarm van Siemens in de weg zit.”