Politie noemt betalingsherinnering PostNL ’oplichting’

Een politiechef in de provincie Utrecht twitterde zaterdag dat de bewuste betalingsherinneringen bedoeld waren om de bankgegevens van ontvangers te achterhalen: ’Let op! Oplichters actief! Veel mensen hebben deze PostNL kaart in de bus gehad. Het lijkt een originele kaart van PostNL daar geadresseerde gegevens allemaal overeenkomen. Men probeert op deze manier aan uw bankgegevens te komen! VERSCHEUREN die kaart! @digitalefraude’.

De tweet is inmiddels verwijderd.

Storing

Omdat de waarschuwing afkomstig was van de politie, werd het bericht massaal gedeeld op sociale media. Zelfs het Openbaar Ministerie nam de waarschuwing over. Maar in werkelijkheid waren de kaartjes wel degelijk verstuurd door PostNL. Vanwege een storing op de website van het postbedrijf konden alleen de ontvangers tijdelijk geen nadere informatie opvragen over hun betalingsachterstand.

PostNL stuurt zulke betalingsherinneringen als er te weinig postzegels op een pakketje zijn geplakt. In zo’n geval wordt het poststuk wel bezorgd, maar verhaalt het postbedrijf de kosten achteraf op de verzender. En als de afzender niet bekend is, krijgt de ontvanger zo’n kaartje in de bus.