Energiecrisis zorgt voor krimp Nederlandse economie

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie kromp in het derde kwartaal met 0,2% ten opzichte van een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal kende de Nederlandse economie nog een onverwacht hoge groei van 2,6%.

Voorloper

Nederland presteert iets slechter dan de meeste landen om ons heen. België had ook een kleine krimp, maar de economieën van Duitsland, Frankrijk en Spanje groeiden nog licht. ING-econoom Marieke Blom voorspelde zaterdag al in de Telegraaf dat Nederland voorop zou lopen in de negatieve ontwikkeling van de economie. Volgens haar zal Nederland in het derde en vierde kwartaal in ’een milde recessie’ terechtkomen. Men spreekt bij twee kwartaal van krimp officieel van een recessie.

De consumentenbestedingen groeien nog wel licht (+0,1%) ten opzichte van vorig kwartaal. Maar de detailhandel ’heeft een matig kwartaal achter de rug’, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. „We kochten minder meubels.” Vooral bedrijven zijn heel terughoudend door de economische onzekerheid: „De investeringen krompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal en waren de belangrijkste oorzaak van de krimp.”

’Wisselend’

„Op de arbeidsmarkt is het beeld wisselend”, aldus Van Mulligen. „Het aantal banen steeg, maar de werkloosheid ook.” De krapte op de arbeidsmarkt is iets verminderd, maar nog altijd zijn er meer openstaande vacatures dan werklozen.

