KLM: klimaatplan EU kost minimaal miljard per jaar

Door Yteke de Jong

Nederland wil strengere brandstofregels hanteren dan de rest van Europa.

Amsterdam - Het klimaatplan van de EU kost luchtvaartmaatschappij KLM een miljard op jaarbasis. Dat blijkt maandag uit een uitgebreide brief – in handen van De Telegraaf – van KLM richting de Tweede Kamer. De kosten kunnen echter nog fors hoger worden, omdat Nederland verder wil gaan de EU met met de bijmengverplichting voor synthetische kerosine (SAF). De luchtvaartmaatschappij zit financieel nog steeds in zwaar weer door de coronacrisis.