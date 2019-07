Hoekstra ziet Nederlandse kansen IMF-topbaan

Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) voor aanvang van een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) in Brussel. „Ik noem geen namen want dat verkleint zijn of haar kansen”, aldus de bewindsman.

Een van de namen die circuleren in Brussel is die van oud-minister van Financiën en oud-Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. De voordracht door de EU-leiders vorige week van Lagarde als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) staat maandag op de agenda van de Eurogroep.

Volgens een informele afspraak leveren de Europese landen het hoofd van het IMF, terwijl de Amerikanen die van de Wereldbank mogen benoemen. Dat betekent dat Europa eensgezind een kandidaat moet vinden.

Officieel is de vacature van Lagarde nog niet vacant omdat de opvolgingsprocedure nog niet is geopend. In afwachting van haar definitieve benoeming in Frankfurt, waarover de ministers van Financiën voor de vorm nog een zegje doen, heeft de Française haar taken bij het fonds neergelegd. Haar mandaat loopt officieel tot juli 2021.

Lagarde volgt per 1 november de Italiaan Mario Draghi op. Voor haar eigen opvolging wordt behalve Dijsselbloem ook de Brit Mark Carney, het hoofd van de Bank of England, genoemd als mogelijke nieuwe baas van het IMF.