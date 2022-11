Hoge inflatie en ongemak bij toeleveringsketen zitten BAM dwars

De onderneming kampt naar eigen zeggen met de hoge inflatie en problemen in de toeleveringsketen die het resultaat drukten. Dat de winst toch hoger uitviel had onder andere te maken met een voordeel door de verkoop van een onderdeel.

BAM sloot de meetperiode af met een omzet van 4,9 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 5,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op ruim 281 miljoen euro, tegen dik 223 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De boekwinst op de eerdere verkoop van de Duitse werkmaatschappij Wayss & Freytag was daarbij 52 miljoen euro.

Voorspelbaarder

Dat de omzet van het concern lager uitviel had onder andere te maken met het eerder afstoten van onderdelen. Zo wordt de divisie BAM International verder afgebouwd. Ook in België en Duitsland ging het activiteitenniveau omlaag. De strategie van BAM is erop gericht voorspelbaarder te worden. Zeker omdat de bouwer veelvuldig heeft moeten bloeden voor projecten uit het verleden die qua kosten en timing flink uit de pas liepen. BAM is daarom veel secuurder met het aangaan van nieuwe opdrachten.

BAM stelt verder dat de woningactiviteiten in Nederland goed bleven presteren na „zeer sterke” prestaties een jaar eerder. In de eerste negen maanden van het jaar verkocht BAM 1103 woningen. Dat waren er een jaar eerder nog 1787. Voor het hele jaar verwacht BAM 2000 woningen te kunnen verkopen. Wat de impact van de recente beslissing van de Raad van State in het stikstofdossier betekent voor BAM, liet de bouwer nog in het midden. De RvS zette een streep door een vrijstellingsregeling waardoor voor tienduizenden bouwprojecten apart een milieuvergunning aangevraagd zal moeten worden. Dit zal tot grote vertragingen leiden.

Verder maakte BAM bekend dat het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij BAM International nog altijd loopt. BAM kreeg recent de FIOD en het Openbaar Ministerie op bezoek. BAM werkt naar eigen zeggen volledig mee aan het onderzoek.