Premium Het beste van De Telegraaf

Column: krijgt de euro volgend jaar zijn glans terug?

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

Diverse eurobiljetten Ⓒ ANP /HH

Dankzij een enorme waardestijging in de eerste negen maanden, gaat 2022 de geschiedenis in als het jaar van de dollar. Hoewel een opvallende beleidswijziging in Japan nu volop in de schijnwerpers staat, is de valutaverrassing van 2023 mogelijk dichter bij huis