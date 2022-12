Premium Het beste van De Telegraaf

Familiebedrijf Exor kan als nieuw AEX-fonds extra gas geven

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Ferrari is een belangrijke participatie van Exor. Ⓒ foto ANP/HH

Na de overstap in augustus van de beurs van Milaan naar het Damrak, komt Exor volgende week maandag al in de AEX. Beleggers kunnen via het investeringsfonds van de Italiaanse zakenfamilie Agnelli met korting in een reeks bedrijven waaronder Ferrari beleggen. „Maar Exor is niet alleen daarom interessant.”