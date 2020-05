Paypal boekt lagere winst

Het totale volume aan verwerkte betalingen steeg in de eerste drie maanden van het jaar nog wel met 19 procent tot 191 miljard dollar. Daarbij boekte PayPal een omzet van 4,6 miljard dollar, 13 procent meer dan een jaar eerder.

De coronapandemie zat het bedrijf ondanks die groei wel dwars. Zo kochten mensen aan het begin van de virusuitbraak minder bij webshops over de landsgrenzen, wat het aantal betalingen drukte. Het schrappen van veel reizen en evenementen was ook ongunstig voor de omzet.

Ook de winstgevendheid had te lijden onder de pandemie. De operationele winst daalde met 23 procent tot 400 miljoen dollar, mede door het aanvullen van de stroppenpot voor slechte leningen met 237 miljoen dollar. De nettowinst kelderde 87 procent tot 84 miljoen dollar.

Daar staat tegenover dat de toename van onlineaankopen PayPal veel nieuwe gebruikers opleverde in april. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal een verdere groei van de omzet, maar lagere winst. De vooruitzichten voor heel 2020 trekt het bedrijf in, wegens onzekerheid over de gevolgen van de pandemie.