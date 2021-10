Elon Musk zet andere grootverdieners in schaduw: rijkdom boven $230 miljard

Musk, al lange tijd in bezit van de titel ’rijkste mens’ heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen opgebouwd van $236 miljard. Vooral de harde rit omhoog van het aandeel Tesla in de voorbije maanden speelt daar een grote rol bij. Dit jaar is zijn rijkdom per saldo al meer $66 miljard gestegen.Verder legt de handel in cryptomunten hem ook geen windeieren nadat de bitcoin weer hard is opgelopen tot boven $60.000.

Naast het leiding geven aan Tesla timmert Musk ook flink aan de weg met zijn eigen ruimtevaartbedrijf SpaceX. De waarde daarvan is naar schatting al opgelopen tot boven de $100 miljard.

Ruime afstand

Jeff bezos, oprichter en grootaandeelhouder van Amazon, staat in rijkdom op ruime afstand van Musk. Zijn vermogen bedraagt in totaal $197 miljard. Dit jaar is hij per saldo goed voor $6 miljard.

Bernard Arnault, die een groot belang heeft in het Franse luxeconcern LVMH, staat op een derde plek in de rijkenlijst. Hij kan bogen op een vermogen van $164 miljard. Dit jaar heeft Arnault goed geboerd met per saldo een plus van $50 miljard door de goede gang van zaken bij LVMH op de beurs.

Bill Gates, de voormalige topman van Microsoft, heeft in rijkdom Musk nog verder uit zicht zien verdwijnen. Met een vermogen van $130 miljard is hij op de vierde plek onder de grootverdieners terug te vinden.