Desinfectiekast houdt virus buiten de deur

Een opticien kan zijn brillen ontsmetten in het desinfectieapparaat. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Je stapt als werknemer je kantoor binnen, plaatst je mobiele apparatuur in een desinfectiekast, reinigt je handen, pakt je spullen en gaat aan het werk. Zo ziet productontwikkelaar Jeroen ter Hoeven de toekomst. „Hoe dichtbij die toekomst is, hangt af van de snelheid waarmee mensen het opnemen in het proces.”