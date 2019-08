Trump: ’Zou Powell niet stoppen als hij op wil stappen’

Dat zei Trump gisteravond (vannacht in onze tijdzone) tegen verzamelde verslaggevers voordat hij naar Frankrijk vertrok voor de G7-top. Naast vragen over de nieuwe handelstarieven voor China („heel goed voor ons”), werd hij ook gevraagd naar zijn mening over Powell, die leiding geeft aan de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Trump was duidelijk in zijn mening: „Ik ben niet blij met Jay Powell, ik vind dat hij helemaal geen goed werk levert. Hij is niet echt een schaakspeler, maar ik moet het met hem doen.”

Rente

Trump is ontevreden met Powell omdat onder zijn Fed-bewind in eerste instantie de rente rap werd verhoogd. Gisteren haalde hij op Twitter ook weer uit naar het Fed-beleid en Powell persoonlijk. Trump vroeg zich af wie de ’grotere vijand’ is: de Chinese president Xi Jinping of Powell?

Trump kreeg naar aanleiding van die tweet de vraag of hij Powell graag ziet vertrekken bij de Fed. Zijn antwoord luidde: „Wil ik dat hij opstapt? Laat ik het zo zeggen: als hij het zou doen, zou ik hem niet stoppen.”