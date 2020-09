Amsterdam - Nederlanders met een modaal inkomen (€2778 per maand) gaan er volgend jaar procentueel het meest op vooruit. Dat stelt hr-dienstverlener Visma Raet na een doorrekening van de kabinetsplannen. Voorwaarde is wel dat de pensioenpremies niet omhoog gaan. Mensen met hogere of juist lagere lonen komen er relatief minder goed vanaf.