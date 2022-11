EU-ministers blijven ruziën over prijsplafond voor gas: ’Het is een soort grap’

Het grootste twistpunt is nog altijd de invoering van een prijsplafond voor gasinkoop. Net name Zuid-Europese lidstaten willen dat Brussel gaat bepalen hoeveel het landenblok maximaal wenst te betalen. Noordelijke lidstaten vrezen dat de onorthodoxe maatregel zorgt voor een hogere gasprijs, meer verbruik in een tijd van schaarste en risico’s voor de leveringszekerheid.

Streng

Na maanden van geruzie kwam de Europese Commissie deze week dan toch met een voorstel. De voorwaarden in dit plan zijn echter zo streng dat het gasplafond waarschijnlijk nooit geactiveerd zal worden. Met een papieren tijger kunnen fanatieke voorstanders als België en Griekenland niet leven.

„Het is onvoldoende”, reageert de Belgische minister Tinne van der Straeten donderdag voorafgaand aan een extra EU-beraad over de energiecrisis. „Dit plan heeft geen werkelijk effect op de prijs.” Haar Poolse collega noemt het voorstel zelfs ’een soort grap’.

Blokkeren

Het is de bedoeling dat er donderdag een besluit valt over de gezamenlijke inkoop voor het vullen van gasvoorraden. Over dit voorstel om prijspieken te voorkomen zijn de 27 lidstaten het wel eens. Maar de fanatieke voorstanders van een prijsplafond zijn zo boos dat ze dit plan willen blokkeren tot er een systeem voor maximumprijzen ligt dat wel voldoet aan hun verwachtingen.

Nederland vaart samen met Duitsland en Denemarken juist een andere koers. Het voorstel van Brussel voor een prijsplafond gaat volgens minister Rob Jetten (Energie) juist veel te ver: „Alle experts in Europa waarschuwen dat dit voorstel gevaarlijk is voor de leveringszekerheid en de financiële stabiliteit voor de gashandel.”