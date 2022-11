Gasruzie in EU blijft voortwoekeren: weer geen besluit over maatregelen om prijzen te temmen

De ministers zijn het inhoudelijk eens over plannen voor gezamenlijke gasinkoop en het versnellen van vergunningen voor bijvoorbeeld windturbines op zee. Maar een besluit is er niet genomen dankzij een blokkade van landen die een ambitieuzer prijsplafond eisen.

Landen als België, Polen en Italië zijn groot voorstander van een systeem waarbij Brussel gaat bepalen hoeveel het landenblok maximaal wil betalen voor inkoop van (vloeibaar) gas.

Vast prijsplafond

Onder grote druk lanceerde de Europese Commissie deze week een voorstel voor een vast prijsplafond van 275 euro per megawattuur. Maar de voorwaarden om dit paardenmiddel te activeren zijn zo streng dat het waarschijnlijk nooit gebruikt zal worden.

„Een soort grap”, noemt de Poolse energieminister het. Haar Belgische collega Tinne Van der Straeten lonkt naar een dynamische plafond dat meebeweegt met prijzen op de internationale markt. Ze maakt er al langer een punt van dat we in Europa meer betalen voor gas dan in de rest van de wereld. De blokkade tegen de andere maatregelen is volgens haar een noodgreep. „Dit doen we niet graag. Het is niet echt Belgisch.”

Duitsland en Nederland vinden het Brusselse prijsplafond juist veel te ver gaan. Beide landen waarschuwen voor marktverstoring en een risico dat gasleveranciers liever zaken doen met Azie. „De onderlinge verschillen zijn groot”, zegt minister Rob Jetten (Energie) over de sfeer in de vergaderzaal. „Er is nog veel werk om tot een beter voorstel te komen.”

Tekentafel

Het prijsplafond gaat dus terug naar de tekentafel. De lidstaten gaan vrijdag direct van start met een nieuwe brainstormronde. Vervolgens moet Brussel met een nieuw voorstel op de proppen komen die aan de voorwaarden voldoet van beide kampen in het landenblok. Het is bijna een onmogelijke opdracht: in bijna alle scenario’s moet iemand water bij de wijn doen. Op 13 december komen de ministers opnieuw naar het EU-vergaderpaleis voor een nieuwe poging.