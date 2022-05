Tijd voor vakantiegeld, zoveel hoger is dat van jou

Wie modaal verdient, krijgt er ongeveer €4 bij, wie twee keer modaal verdient €8. Alleen wie minder dan het fulltime minimumloon voor volwassenen verdient, momenteel €1725, krijgt iets minder vakantiegeld. Dat zijn bijvoorbeeld parttime werkenden, studenten met een bijbaan of jongeren onder de 21.

Wie per maand €1250 bruto verdient, krijgt ongeveer €3 minder vakantiegeld. Dat komt door een iets minder snelle opbouw van de arbeidskorting voor lagere inkomens.

Je houdt dan weliswaar misschien wat meer over van je bruto vakantiegeld, maar er meer mee kopen kun je waarschijnlijk niet. De inflatie, het prijsniveau in vergelijking met een jaar eerder, is bijna 10%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt vooral doordat voedsel duurder is geworden.

Het vakantiegeld is een wettelijk verplichte toeslag van minimaal 8% op het bruto jaarsalaris. traditiegetrouw wordt het in mei of soms juni uitgekeerd, maar steeds meer sectoren kiezen ervoor hun personeel zelf te laten kiezen wanneer ze deze toeslag willen ontvangen.

Belasting

Het lijkt vaak alsof je over vakantiegeld meer belasting betaalt dan over je loon. Dat komt doordat bij het normale maandsalaris rekening gehouden met heffingskortingen als algemene heffingskorting en arbeidskorting. Extraatjes als het vakantiegeld en bonussen komen daar bovenop. Vanaf een bepaald inkomen gaan deze kortingen omlaag.

Door bonussen en vakantiegeld kunnen heffingskortingen aan het einde van het jaar dus lager uitvallen dan waarmee in het maandsalaris rekening is gehouden. Om te voorkomen dat je aan het einde van het jaar geld moet terugbetalen, wordt een extra verrekeningspercentage toegepast over het vakantiegeld (en andere extraatjes, zoals bonussen en de eindejaarsuitkering).

Bij een jaarinkomen tot €21.318 wordt het belastingtarief verlaagd, daarboven wordt het verhoogd. Vooral wie modaal tot twee keer modaal verdient, betaalt daardoor relatief veel belasting over het vakantiegeld.