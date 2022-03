Olieprijs dendert voort met onzekerheid Oekraïne: op weg naar $120 per vat

Rusland is goed voor zo'n 11 procent van de mondiale olieproductie. Van die olie wordt ongeveer twee derde per schip geëxporteerd, maar dat is momenteel moeilijk. Veel eigenaren van olietankers nemen het zekere voor het onzekere uit angst voor extra sancties en houden hun schepen bij Rusland vandaan. Ook zijn er signalen dat handelaren geen Russische olie willen kopen uit angst voor imagoschade.

OPEC doet niets

Deze week maakten oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland, gezamenlijk bekend als OPEC+, bekend de olieproductie niet meer te verhogen dan de landengroep al van plan was. Volgens bronnen werd de hoge olieprijs afgedaan als veroorzaakt door geopolitiek en niet door onderliggende zaken als de hoeveelheid beschikbare olie en de vraag naar de brandstof.

Bij de volgende bijeenkomst van de OPEC+ eind deze maand wordt het waarschijnlijk moeilijker om de oorlog in Oekraïne te negeren. Dan moet duidelijk zijn of de Russische olieproductie en -verkoop echt afgenomen zijn en of andere landen stappen moeten zetten om dat te corrigeren.