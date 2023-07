Topman Yahoo bekijkt terugkeer naar beurs en zoekt overnames

Lanzone stelt dat Yahoo "financieel klaar is, met een sterke balans en hoge winstgevendheid" om weer een notering op de aandelenmarkt te krijgen. Apollo nam Yahoo in 2021 over van het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications. Yahoo kwam in 2017 in handen van Verizon. Daardoor verloor Yahoo zijn notering op Wall Street.

Beursgang

Apollo heeft al eens gezegd dat een beursgang voor Yahoo tot de mogelijkheden behoort. Yahoo ging voor het eerst in 1996 naar de beurs, maar raakte uiteindelijk in verval door de felle concurrentiestrijd met rivalen als Google, Microsoft en Facebook.

Lanzone gaf aan dat er nog steeds veel bezoekers zijn op de sites van Yahoo. Volgens hem staat Yahoo in de wereldwijde top vijf qua bezoekersverkeer. Verder is Yahoo ook op zoek naar overnamemogelijkheden, aldus de topman.