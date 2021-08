Premium Het beste van De Telegraaf

Jaar na uitbraak covid-19 schijnt in bankwezen de zon al Corona flinke test, maar geen examen voor banken

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Oneerlijk. Te zwaar. Niet nodig. De ergernis droop vijf jaar geleden van de bankensector af over in te voeren nieuwe strenge regels voor bufferkapitaal en vroege reserveringen voor kredietverliezen. Maar tijdens de coronacrisis vingen de banken de klappen makkelijk op en bleef de kredietkraan open. De regels werken kennelijk. Of nog niet?