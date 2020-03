Blackstone zet overname NIBC door

Het proces om groen licht te krijgen van mededingingsinstanties loopt nog. Zoals eerder aangekondigd voorzien NIBC en Blackstone dat de transactie in de tweede helft van dit jaar afgerond kan worden.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC hangt bedraagt ongeveer 1,4 miljard euro. De investeerder heeft eerder dit jaar een bod gedaan van 9,85 euro inclusief dividend voor ieder aandeel dat niet in handen is van grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh. Het gaat om ongeveer een kwart van de aandelen. Met J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone afzonderlijke afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.