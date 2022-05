Personeelskrapte: flexwerker krijgt beter contract

Premium Financieel

Randstad: ’Recordtekort aan personeel’

Uitzendorganisatie Randstad ziet nog geen enkel teken dat de vraag naar personeel afneemt. Het aantal vacatures dat online openstaat is deze maand zelfs toegenomen tot meer dan 400.000, een nieuw record. Over de hele linie is volgens Dominique Hermans, ceo van Randstad Nederland, sprake van een verd...