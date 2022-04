Fiscaal zetje laat werknemers meer profiteren

„Als werknemers aandelen krijgen van hun bedrijf, moeten ze daar nu nog belasting over betalen op het moment dat ze de aandelen in bezit krijgen”, legt de woordvoerder van CNV uit. „Die aandelen worden namelijk gezien als loon.” De werknemersvakbond wil juist toe naar een fiscale maatregel waarbij pas belasting wordt geheven over de aandelen op het moment van vérkoop.

Vervelende situaties

„Nu heb je het effect dat mensen een belastingheffing krijgen over geld dat pas in de toekomst wordt uitbetaald”. Volgens de woordvoerder kan dat zelfs tot vervelende situaties leiden, omdat belasting moet worden betaald terwijl werknemers dat geld nog helemaal niet op de rekening hebben staan. „Dus als je die fiscale aanpak verplaatst, maak je het een stuk aantrekkelijker voor de werknemer om te delen in de winst.” Volgens de woordvoerder is deze aanpak juist nu nodig. Het zou een deel van de oplossing zijn voor de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de hoge inflatie een grotere economische druk op de particuliere portemonnee.

Kansrijk

De volgende stap die CNV wil zetten, is dit plan bij de minister van Financiën en bij de Stichting van de Arbeid aanhangig te maken. „De laatste is het overlegorgaan van werkgevers en werknemers. Zij gaan dit op tafel leggen bij Tweede Kamerleden”, zegt de woordvoerder. Overigens stipt zij aan dat deze stap niet alleen gaat over geld. „Mensen worden van een aantrekkelijker winstdeling ook gemotiveerd om te blijven werken voor het bedrijf. Het zorgt voor verbinding en die is nu hard nodig. Daarom achten we het ook kansrijk dat dit er doorheen komt.”