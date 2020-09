Verkoopdruk Amazon zet mes in rijkdom Jeff Bezos

Nadat Bezos eind vorige maand nog de mijlpaal van $200 miljard aantikte, is daar recent meer dan $20 miljard van afgebrokkeld, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg.

Net als andere techaandelen is Amazon sinds begin deze maand enigszins onder druk gekomen na de krachtige rit omhoog sinds eind maart. Afgelopen woensdag raakte Bezos nog eens $4 miljard aan vermogen kwijt door de verzwakking op de beurs bij de online retailreus.

Sinds begin dit jaar heeft Bezos echter nog zeer goede zaken gedaan. Zijn vermogen is per saldo nog met $60 miljard toegenomen tot $182 miljard, goed voor de eerste plaats in de lijst van superrijken.

Ook andere techmiljardairs hebben deze maand wat gas terug genomen. Zo zag Elon Musk woensdag zijn vermogen met bijna $2 miljard teruggevallen naar $105 miljard.