ING verhoogt ook spaarrente, maar Rabobank voorop

Amsterdam - De drie grootste banken verhogen allemaal de spaarrente in augustus. Maar waar de Rabobank op 15 augustus al de stap van 1,25% naar 1,50% maakt, gaat ABN per 1 augustus pas naar 1,25% en komt ING per 15 augustus ook op 1,25% uit.

Sparen levert weer wat op, ook bij de Nederlandse grootbanken. Ⓒ Getty Images