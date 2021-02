Bitcoin knalt door $1 biljoen aan marktwaarde

Op cryptoplatform Coindesk scherpte de bitcoin rond 17.30 uur (Nedelandse tijd) met een plus van 5% zijn record nog verder aan naar een stand van boven de $54.000. Begin deze week zat de cryptomunt nog ruim onder de $50.000. In vergelijking met de start van dit jaar eerder is de bitcoin al 80% omhoog geschoten.

De nieuwe mijlpaal aan marktwaarde geeft aan hoe groot de animo is om mee te doen met de de bitcoin. Een jaar eerder was de digitale munt nog goed voor een waarde van $178 miljard.

Omarmen bitcoin

Steeds meer grote marktpartijen geven aan om de bitcoin te willen omarmen. Vooral Tesla, de autofabrikant van elektrische wagens. droeg sterk bij om de cryptomunt een flinke impuls te geven. Het bedrijf van topman Elon Musk stapte voor $1,5 miljard in.

Ook grootbanken in de VS zien het steeds meer zitten om dienstverlening te geven aan hun klanten. Recent gaf BNY Mellon nog aan een aparte tak op te zetten voor onder meer het beheer van cryptomunten.

PayPal droeg eerder eveneens al een steentje bij. Vorig jaar liet digitaal betalinsgsverwerker nog weten om op zijn platform de handel met bitcoin toe te staan.

Ook andere cryptomunten zoals de ether bereiken recordniveaus, geholpen door de toenemende interesse van grote bedrijven en professionele beleggers in digitale valuta.