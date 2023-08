Beursblog: Adyen bloedt op rode AEX, Philips uitblinker

Adyen verliest inmiddels 22% op het Damrak, waar de AEX net als beurzen elders in Europa het zwaar hebben. Ook Aegon gaat fors terug op gemiste halfjaardoelen. Philips behoort bovenin de AEX tot de beste Europese aandelen in zijn sector na details over de aandelenaankoop door Goldman Sachs. Zorgen over China en de Amerikaanse inflatie domineren. De eerste futures voor opening van Wall Street vertonen evenwel lichte winst.

Handelaar Ⓒ Getty Images