Beursblog: Wall Street door inflatieangst toch in de min; duikeling Adyen trekt AEX in het rood

Beleggers in New York hebben de inflatie-angst die Wall Street woensdag al rood kleurden vandaag niet van zich af kunnen schudden. Nadat de beurzen zich aan het begin van de handelsdag aanvankelijk wisten te herstellen, zijn ze toch weer lager gesloten. De handel op het Damrak werd donderdag gedirigeerd door betalingsverwerker Adyen die met een historische duikeling van 39% de AEX diep in het rood heeft gestort.

Handelaar Ⓒ Getty Images