FNV: draconische maatregelen tegen rijen Schiphol nodig

Het tekort bij de security neemt weer toe, ziet Van Doesburg. Dat heeft onder meer te maken met het vervallen van de toeslag van 5,25 euro bruto per uur in de zomerperiode. Veel Schiphol-medewerkers gaven al aan dat ze elders wilden gaan werken. „We weten niet precies hoe groot het tekort is, maar het gaat zeker om enkele honderden beveiligers”, aldus de FNV-campagneleider.

Maandag riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen op vluchten te schrappen vanwege de krappe bezetting bij de security. „Het lijkt een trend dat de problemen zich vooral op maandag voordoen”, zegt Van Doesburg. „Terwijl dat normaal gesproken een heel rustige dag is.” De FNV’er zegt niet precies te weten hoe dat komt, maar hoort wel verhalen over uitzendkrachten en zzp’ers die op maandag niet komen opdagen.

Hij wil dat er een structurele oplossing komt. Aan welke maatregelen de vakbond denkt, wil Van Doesburg tot het gesprek nog even voor zich houden. „We willen het vooral hebben over hoe we hier uit komen. De beveiligers zijn er helemaal klaar mee. Ik ga ervan uit dat Schiphol dat zelf ook is.”

Ook elders op de luchthaven is volgens Van Doesburg nog altijd een tekort aan personeel, onder meer bij de bagage-afhandeling. „Maandag is er weer een kofferberg ontstaan doordat mensen hun vlucht hebben gemist. Daardoor moesten de bagage uit vliegtuigen worden gehaald, wat erg veel extra werk is. En dan heb je ook nog te maken met onderbezetting.”

Dinsdag staan eveneens weer lange rijen voor de security op Schiphol, al lijkt het vooralsnog iets rustiger dan maandag. Bij de bagagebanden staan nog veel gestrande koffers.