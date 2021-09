Nu ook standaard overbieden op vrijstaand huis

Dat blijkt uit een analyse van kadastergegevens over de maand juli door financieel techbedrijf Ortec Finance.

De transactieprijs van vrijstaande woningen lag gemiddeld 1,4% hoger dan de vraagprijs. Al sinds april was de transactieprijs niet meer lager dan de vraagprijs. Bij alle andere huizentypes was dat al veel langer het geval.

Gelderland

De sterkste prijsstijgingen zag het financieel techbedrijf in de provincie Gelderland. Daar werden huizen in slechts één maand tijd gemiddeld 1,9% duurder. Ook in Overijssel (+1,85%) en Utrecht (+1,80) stegen de prijzen in juli fors. In Drenthe, Limburg en Zeeland was de prijsontwikkeling het minst groot.

Op jaarbasis stijgen de prijzen het hardst in Flevoland (+19,1%) en het minst in Zeeland (14,4%).

Alle vijf gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling deze maand liggen in de provincie Noord-Brabant; ’s-Hertogenbosch, Heusden, Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel. De prijzen stegen deze maand in deze gemeenten tussen de 2,8 en 3%.

Er waren geen gemeenten waar de prijzen gemiddeld genomen daalden. De Eemsdelta (Delfzijl) in Groningen kende met 0,06% de kleinste prijsstijging.

