Checklist corruptie voor financiële sector

De FIU is het overheidsorgaan waar instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. Dat gaat dan met name om meldingen van vermeende financiering van terrorisme en witwassen van crimineel geld. Met de nieuwe checklist vraagt de financiële inlichtingendienst nu nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die duiden op corruptie.

De checklist is volgens de zegsman vorige week goedgekeurd tijdens een internationaal overleg van FIU's van verschillende landen. De lijst wordt binnenkort naar de banken en verzekeraars gestuurd.