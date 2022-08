Terugkeer reizigers na corona helpt Schiphol naar zwarte cijfers

Door ANP Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Royal Schiphol Group heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst geboekt. Dat had de luchthavenuitbater grotendeels te danken aan de terugkeer van reizigers na enkele coronajaren. Royal Schiphol Group, waar ook de luchthavens Eindhoven en Rotterdam The Hague onder vallen, verwacht dat het herstel in de tweede helft van het jaar aan zal houden.