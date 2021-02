Heineken, Shell, ABN Amro, …: lijst met corona-ontslagen groeit hard

Voor Heineken zijn de druiven al geruime tijd zuur. Vorig jaar ging er een streep ging door grote evenementen, zoals festivals, en de horeca in veel landen staat al lange tijd droog met de aanscherping van de coronaregels in de tweede golf. Vanwege de onzekere vooruitzichten in het lopende jaar is het bierconcern genoodzaakt om wereldwijd 7000 werknemers de wacht aan te zeggen, van wie 300 in Nederland.

Shell ging afgelopen jaar zwaar gebukt onder de coronamalaise. Door de enorme uitval van de vraag naar olie na de uitbraak van de pandemie dook de olieprijs hard omlaag, waardoor de olie- en gasreus in 2020 onder de streep een verlies van $20 miljard boekte. Om de kosten fors omlaag te brengen, greep Shell hard in door wereldwijd 7000 tot 9000 banen te schrappen.

Bekijk ook: Bijltjesdag voor Shell komt dichterbij

Stroppenpot

Ook bij ABN Amro is de coronacrisis goed merkbaar. De bank, die nog deels in handen is van de Nederlandse Staat, heeft de stroppenpot in het voorbije jaar al fors moeten aanvullen, als voorzorg bij een mogelijke golf van faillissementen in het geplaagde midden- en kleinbedrijf. ABN Amro gaat in de komende jaren 15% van de totaal aantal banen schrappen (2800 stuks), en verkoopt het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas.

Branchegenoot ING gaat eveneens de broekriem flink aantrekken. Om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat het Nederlandse bankconcern, waar de nieuwe topman Steven van Rijswijk aan het roer is gekomen als opvolger van Ralph Hamers, wereldwijd het mes zetten in 1000 banen.

Bekijk ook: Ook ING zet mes in zakenbankactiviteiten

Zware wissel

En nog een kroonjuweel van de BV Nederland dat de tering naar de nering moet zetten: het omvangrijke steunpakket van de Nederlandse overheid is noodzakelijk om KLM overeind te houden in de coronacrisis, maar dan nog verdwijnen er duizenden banen bij de luchtvaartmaatschappij. Ook zusterbedrijf Air France krimpt door de pandemie.

Bekijk ook: KLM schrapt nog eens duizend banen

En ook bij BAM moeten mensen vrezen voor hun baan. De bouwer, sinds 1 september geleid door Ruud Joosten, kondigde dit najaar aan €100 miljoen te willen besparen, onder meer door minder mensen in dienst te hebben. Het lijkt erop dat er duizend man uit moeten in Bunnik, maar onderhandelingen over het precieze aantal lopen nog.

Bij boekingssite Booking gaat het eveneens niet over rozen. Het langlopende advies aan toeristen reizen naar het buitenland te mijden om de verspreiding van de coronacrisis tegen te gaan trekt een zware wissel op de activiteiten van het van oorsprong Nederlandse bedrijf, dat een beursnotering heeft op Wall Street. In augustus vorig jaar bracht Booking naar buiten een kwart van zijn 17.500 werknemers te gaan ontslaan om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Gaan we een ‘Roaring Twenties’ tegemoet of heeft het herstel van onze economie een zetje nodig? Dat bespreekt Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’: